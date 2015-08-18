У Києві міська електричка до 21 серпня курсуватиме за зміненим графіком

У Києві міська електричка до 21 серпня у зв'язку з проведенням ремонтних робіт курсуватиме за зміненим графіком.

Як інформують в комунальному підприємстві "Київпастранс", з 19 до 21 серпня продовжено курсування електропоїздів міської електрички за маршрутами: "Дарниця – Київ-Петрівка – Дарниця" і "Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця".

Ці зміни пов'язані з незакінченими роботами підприємства "Південно-Західна залізниця" щодо заміни залізничного шляхопроводу на перегоні ст. Борщагівка – ст. Київ-Петрівка.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією "Київпастрансу", раніше ремонтні роботи планувалося завершити до 19 серпня.