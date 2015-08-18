Столична влада до Дня Незалежності надасть малозабезпеченим киянам разову матеріальну допомогу

В цілому з місцевого бюджету малозабезпеченим мешканцям Києва буде виплачено 40 млн грн.

За словами мера столиці, сьогодні, коли держава змушена обмежувати пільги для населення, влада Києва зосереджена на соціальному захисті мешканців міста.

«Сьогодні ми працюємо над відновленням нашої економіки, розвитком міста і знаходимо можливості підтримати населення столиці. Це і збереження пільг на проїзд, і продаж соціального хліба та соціальних ліків за низькими цінами. Захист і підтримка людей - обов'язок влади, незалежно від політичної та фінансової ситуації», - зазначив Віталій Кличко.

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Мер Києва підкреслив, що влада намагається насамперед надати необхідну підтримку малозабезпеченим киянам, яким в умовах значного підвищення цін на продукти та послуги доводиться дуже важко.

«Є люди, які в силу незалежних від них обставин, не можуть забезпечувати себе повною мірою. Хтось втратив годувальника, хтось інвалід з дитинства, а у когось мізерна пенсія не дозволяє купити навіть найнеобхідніше. Я розумію, що виділені нами суми дуже малі, але сподіваюся, вони хоч трохи полегшать фінансове навантаження соціально-незахищених киян», - зазначив Віталій Кличко.

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Зокрема, до Дня Незалежності по 350 грн буде виплачено сім'ям загиблих учасників АТО і рідним героїв Небесної сотні. По 250 грн отримають діти-сироти, по 150 грн - кияни-інваліди дитинства та діти-інваліди.

Разова виплата непрацюючим столичним пенсіонерам, пенсія яких не перевищує 1900 грн, складе 100 грн.

Серед інших категорій малозабезпечених киян, яким також буде надана матеріальна допомога: кияни, які постраждали під час Революції Гідності, учасники АТО, жертви політичних репресій, інваліди I групи, розмір пенсії яких не перевищує розміру 2-х прожиткових мінімумів та інші категорії.

Гроші будуть перераховані на картку.

Як повідомляв УНІАН, з липня майже 95 тисяч жителів Києва залишилися без пільг на оплату житлово-комунальних послуг після введення нового порядку їх нарахування.