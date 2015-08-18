У Києві "Альфа" затримала 5 росіян, причетних до міжнародної терористичної організації (фото)

Як повідомляє прес-центр СБУ, один з них перебуває у розшуку за лінією Інтерполу. Минулого року його було затримано співробітниками однієї з європейських країн, але він втік з-під варти, вчинивши напад на охоронців.

Як зазначається, у зловмисників вилучено пістолети, набої та бойову гранату.

"В орендованій ними квартирі співробітники СБУ виявили схеми саморобних вибухових пристроїв та компоненти до них – таймер, мікроелементи, мікросхеми, джерела живлення. Перевіряється можлива причетність цих осіб до підготовки терористичних актів у Києві", - йдеться в повідомленні.

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Так, стосовно затриманих громадян РФ розпочато кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України, їм оголошено підозру про вчинення злочину. Суд обрав для них запобіжний захід – тримання під вартою.