Кличко у Пекіні запросив китайських інвесторів долучитися до розвитку інфраструктури Києва

Йшлося про поглиблення співпраці між містами-побратимами, залучення в Київ та Україну китайських інвестицій і високих технологій.

"Всі розуміють, що майбутнє - за технологіями. Від управління містом і розвитку різних галузей, до побутового рівня і комфорту життя, - зазначив Кличко. - Ми почали впроваджувати технологічне управління українською столицею - систему Smart city. І будемо її розгалужувати на всі сфери життєдіяльності міста. На це сьогодні теж потрібні інвестиції - і технологіями, і коштами. Київ як ніколи привабливий для вкладання грошей. В різні сфери - від бізнесу до інфраструктурних проектів. І гарантом прозорості і привабливості роботи для кожного інвестора виступаю особисто я", - наголосив мер.

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Він заявив про особливу зацікавленість Києва в інвестиціях у розвиток інфраструктури української столиці. Зокрема, в проекти, які потребуть значних капіталовкладень, - добудову Подільського мостового переходу, будівництво метро, транспортних розв'язок.

Кличко привітав мера Пекіна з тим, що тут відбудеться зимова Олімпіада-2022 та відзначив високий рівень Олімпіади-2008, яка стала однією з найкращих за всю історію проведення Олімпіад.

Ванг Аншунг наголосив, що Пекін зацікавлений у співробітництві з Києвом у різних сферах і налаштований його розвивати.

Також у Пекіні в ці дні триває Конгрес Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), на якому обиратимуть президента організації. Серед кандидатів-фаворитів українець Сергій Бубка. Його єдиним конкурентом є британець Себастьян Кое.

"Як віце-президент Національного Олімпійського комітету України я підтримую президента НОК Сергія Бубку на виборах президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, - зазначив Кличко у коментарі журналістам у Пекіні. - Бубка - всесвітньо відомий спортсмен і успішний менеджер. І те, що він увійшов до складу фаворитів на президентство в асоціації, свідчить про авторитет і великий потенціал Сергія. Я сподіваюся, він переможе в чесній боротьбі. Як і інший українець в поєдинку з британцем через два місяці", - сказав Кличко, маючи на увазі свого брата Володимира, який у жовтні захищатиме свої чемпіонські титули в поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі.