Столична влада повернула землю, призначену для будівництва дитсадка в Голосіївському районі

Відповідне розпорядження підписав мер Києва Віталій Кличко.

«Припинити Національному банку України право постійного користування земельною ділянкою площею 1,2773 га на вулиці Академіка Вільямса, 10 у Голосіївському районі Києва. Земельну ділянку віднести до земель запасу житлової і громадської забудови та передати її за актом приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва», – йдеться у розпорядженні.

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Як зазначається, у проекті забудови 3-го мікрорайону житлового масиву «Теремки» Голосіївського району було передбачено дошкільний навчальний заклад на 240 місць на ділянці площею близько 1,3 га на вул. Академіка Вільямса, 10. Проект було погоджено у 2007 році на засіданні містобудівної ради Київголовархітектури, отримано позитивний висновок комплексної державної експертизи та дозвіл на виконання будівельних робіт.

Однак у 2009 році цю земельну ділянку за рішенням Київської міської ради було надано у постійне користування Національному банку України для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків із вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом. Таке рішення одразу викликало обурення мешканців району.

З 2009 до 2015 року на зазначеній земельній ділянці не проводилось жодних робіт, а ділянка перетворилась на сміттєзвалище. У 2014 році мешканці власними силами провели толоку з прибирання ділянки та вивезли сміття.

Потреба даного мікрорайону у дошкільних закладах освіти уже сягає більше 500 місць. Тож існує нагальна потреба у будівництві запланованого дошкільного навчального закладу на 240 місць.

«Ми зіштовхнулися з катастрофічною нестачею місць у дитячих садках столиці і переповненістю дошкільних закладів. І шукаємо різні шляхи вирішення цього питання: відновлюємо непрацюючі дитячі садки, звільняємо їхні приміщення від оренди і повертаємо до комунальної власності, і навіть у нинішній складній економічній ситуації будуємо нові установи. Вже найближчим часом два нових сучасних дитсадки відчинять свої двері для маленьких киян. Днями на нараді щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року я дав доручення всім очільникам районів Києва здійснити моніторинг приміщень дитсадків, які використовуються не за цільовим призначенням, і повернути місту будівлі дитсадків. А повернення земельної ділянки у Голосіївському районі – це ще один крок на шляху забезпечення киян достатньою кількістю дитсадків», – зазначив Кличко.