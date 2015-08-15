Завтра в Києві будуть репетирувати парад до Дня Незалежності

Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

"У зв’язку з репетицією параду до 24-ї річниці незалежності України та Дня Державного Прапора України, керуючись указом Президента України від 24 червня 2015 року № 360 «Про відзначення 24-ї річниці незалежності України», 16 серпня з 10:00 до 16:00 буде частково обмежено руху транспорту під час нанесення розмітки шикування парадних розрахунків на вул. Хрещатик на ділянці від вул. Б. Хмельницького до Європейської площі", - зазначається у повідомленні.

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