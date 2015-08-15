У Києві сьогодні можуть перекрити три станції метро

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

"Такі дії пов'язані з проведенням у цей день футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Карпати" (Львів). Обмеження будуть залежати від пасажиропотоку і будуть введені після закінчення матчу. Також, у разі необхідності, будуть задіяні додаткові резервні склади вагонів", – йдеться в повідомленні метрополітену.

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Нагадаємо, раніше прес-служба відомства повідомляла, що київському метрополітену вдалося вдвічі скоротити збитковість. Чистий дохід столичної підземки за 6 місяців 2015 року становить 609,9 млн грн.