У Києві сьогодні можуть перекрити три станції метро
09:28, 15 серпня 2015Київ
2714
У суботу, 15 серпня, ввечері у Києві можуть обмежити вхід і вихід пасажирів на станції метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
Обмеження будуть залежати від пасажиропотоку / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.
"Такі дії пов'язані з проведенням у цей день футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Карпати" (Львів). Обмеження будуть залежати від пасажиропотоку і будуть введені після закінчення матчу. Також, у разі необхідності, будуть задіяні додаткові резервні склади вагонів", – йдеться в повідомленні метрополітену.
Читайте такожВ Києві ще на трьох станціях метро прибрали комуністичну символіку
Нагадаємо, раніше прес-служба відомства повідомляла, що київському метрополітену вдалося вдвічі скоротити збитковість. Чистий дохід столичної підземки за 6 місяців 2015 року становить 609,9 млн грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter