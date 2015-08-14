КМДА: У вирішенні конфлікту із забудовою на Голосіївському проспекті намітився компроміс

Київський міський голова Віталій Кличко разом із заступником голови КМДА Павлом Рябікіним і директором Департаменту містобудування та архітектури Сергієм Целовальником провели зустріч із мешканцями будинків на проспекті Голосіївському 46/1 та 46А, а також представниками компанії-забудовника, на якій досягли попередніх домовленостей для вирішення конфлікту.

Зокрема, Віталій Кличко звернувся до забудовника з проханням розглянути можливість переселити мешканців обох будинків до новобудови на Голосіївському проспекті або надати можливість переїхати до квартир, які забудовник зводить в інших районах міста, та знести аварійні будинки.

Читайте такожКличко: Будівництво на проспекті 40-річчя Жовтня зупинять до розв’язання конфліктної ситуації

Для цього, наголосив мер, ініціативна група повинна заручитися підтримкою всіх без винятку мешканців. Також були розглянуті варіанти спорудження у кварталі дитячого садка та школи.

У коментарі журналістам Віталій Кличко зауважив, що головною метою зустрічі було визначення точок дотику між сторонами конфлікту.

«Ми шукаємо компроміс між людьми, які уже купили квартири, громадою та забудовником. Сьогодні була конструктивна зустріч, ми знайшли ключові моменти для компромісу. Сподіваюся, що у найближчі дні ми підпишемо меморандум, де, з одного боку, будуть пропозиції і гарантії від забудовника, гарантії від міської адміністрації, а з іншого – умови, які задовольнятимуть мешканців, що будуть переселені», – наголосив голова КМДА.

Сторони продовжать обговорення наступного тижня у форматі робочої групи.