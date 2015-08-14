Поліцейські показали відео затримання викрадачів чоловіка у Києві (фото, відео)
У столиці з погонею затримали трьох злодіїв, які намагалися викрасти людину.
За даними поліції Києва, невідомі у балаклаві на Московській площі кинули перехожого у багажник авто без номерів та поїхали до ВДНГ.
Повідомляється, що зловмисники хотіли відірватися від поліцейських, тому їхали другорядними вулицями.
"Під час переслідування втікачі викинули з вікна іномарки предмет, схожий на пістолет у розібраному стані, та набої до нього. Оскільки злодії не знали міста, то врешті заїхали у глухий двір одного з житлових будинків", - йдеться у повідомленні.
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Згодом злодії вискочили з авто та хотіли втекти, але працівники карного розшуку спільно з поліцією їх затримали.
Також правоохоронці зазначили, що під час огляду іномарки викрадачів була виявлена помпова рушниця та близько 50 набоїв до неї.