Кличко попередив очільників районів, що до 1 вересня всі навчальні заклади мають бути готові на 100%

На підготовку закладів освіти столиці до навчального року у 2015 році виділено понад 510 млн. грн, що на 157% більше, ніж у 2014 році.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час наради щодо підготовки навчальних закладів міста Києва до початку 2015-2016 навчального року.

"Дуже важливі інвестиції в наше місто. І серед пріоритетів - це інвестиції в дітей, в їхню освіту. Без таких інвестицій у країни немає майбутнього. Розуміючи наскільки це важливо, ми збільшили фінансування підготовки освітніх закладів до навчального року на 157% - з 198 млн. до понад 500 млн грн", - підкреслив Віталій Кличко.

Мер Києва відзначив, що, незважаючи на складну фінансову ситуацію, міська влада знаходить можливість відкривати нові дитячі садки і школи. "Найближчим часом відкриємо дві нових школи і два дитячих садки. Ці навчальні заклади відповідають всім сучасним вимогам. І на цьому не зупиняємось, ми робимо все, щоби освіта мала пріоритет", - сказав Віталій Кличко.

Мер також відзначив, що до столичної мерії надходить багато скарг щодо переповненості дитячих садків. І дав доручення всім очільникам районів Києва здійснити моніторинг приміщень дитсадків, які використовуються не за цільовим призначенням і повернути місту будівлі дитсадків. "Кожному голові району доручаю вивчити ситуацію. Неприпустимо, коли в дитсадках комунальної власності знаходяться якісь фірми. Ці приміщення повинні використовуватися виключно за освітньо-виховним профілем", - підкреслив мер.

Київський міський голова також відзначив, що доручив зберегти муніципальні надбавки викладачам дошкільних і шкільних навчальних закладів.

Заборгованості в галузі освіти в місті Києві цього року немає.

Віталій Кличко також зробив зауваження очільникам районів, які не повністю освоїли кошти на підготовку начальних закладів до нового навчального року, зокрема на заміну вікон, закупівлю парт і комп'ютерної техніки.

"До 1 вересня всі навчальні заклади Києва повинні бути готові на 100%. Прошу звернути увагу і виправити ситуацію протягом найближчих двох тижнів. Ні мене, ні батьків не цікавить, чому у вас не вийшло провести тендери. Вікна потрібно міняти не тоді, коли триває навчання, а влітку. Гроші у вас є, вам залишилось їх освоїти. Якщо не буде виправлена ситуація - будемо порушувати кадрові питання", - наголосив мер Києва.