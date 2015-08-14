"Київгаз" роз'яснив, чому деякі кияни отримали у серпні по дві платіжки

Про це йдеться в оприлюдненому на офіційному сайті ПАТ «Київгаз» роз'ясненні.

«Перша квитанція, що надійшла абоненту у серпні – розрахунок за спожитий газ за липень місяць від ДП «КиївГазЕнерджи», яке з липня обслуговує абонентів та надає йому послуги з газопостачання. Друга квитанція, яка може надійти абоненту – розрахунок за спожитий газ абонентом за період до липня місяця, що є фактичної заборгованості абонента перед ПАТ «Київгаз», яка до липня надавало абонентам послуги з газопостачання», - пояснюють в компанії.

Отже, уточнює «Київгаз», перша квитанція (від ДП «КиевГазЭнерджи») – рахунок за спожитий газ в липні, друга (від ПАТ «Київгаз») – заборгованість абонента за період надання абоненту послуг компанією «Київгаз» до липня місяця.

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Звертається увага на те, що у цих квитанціях зазначені різні банківські рахунки, за якими абонент повинен оплатити спожитий газ.

«Абонент повинен погасити існуючу заборгованість, зазначену на квитанції. Якщо абонент погасив заборгованість, якої не існує, зараховані гроші залишаться на особовому рахунку абонента, і в подальшому можуть бути використані для оплати», - також зазначається в роз'ясненні.

У «Київгазі» також пояснюють відсутність субсидії: «Кабінетом міністрів України прийнято закон, згідно з яким відбувається перегляд пільгових категорій абонентів, яким повинні нараховувати субсидію. У зв'язку з цим на всі комунальні послуги за липень місяць субсидія не нараховується. Надалі буде створено новий список пільговиків, які будуть мати на неї право».

Крім того, компанія інформує, що в даний час регулюється питання про відновлення можливості платити за газ в «Ощадбанку».

«Зараз це питання врегульовано, і найближчим часом має бути вирішено», - запевняють в «Київгазі».

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Як повідомлялося, ПАТ «Київгаз» розділилося на дві компанії: підприємство, яке здійснює транспортування природного газу, та дочірнє підприємство «КиївГазЕнерджи», яке надає послуги з газопостачання споживачам.

Таким чином, з 1 липня послуги з газопостачання споживачам надає ДП «КиївГазЕнерджи».

Поділ функцій постачання та розподілу природного газу відбулося у зв'язку з законом «Про засади функціонування ринку природного газу».