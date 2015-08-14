Аудитори виявили порушень у КМДА на суму у півмільярда гривень

За результатами внутрішнього аудиту КМДА щодо фінансових порушень правоохоронці по двох кримінальних провадженнях передали до суду обвинувачувальні акти.

Про це повідомив директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА Геннадій Пліс.

Він нагадав, що за рік – з липня 2014 до червня цього року – було виявлено фінансових порушень на суму 578 млн грн. При цьому Пліс наголосив, що всього правоохоронцям передано матеріали 90 перевірок, щодо 47 з яких порушені кримінальні провадження.

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«Обвинувачувальні акти, які передані до суду, стосуються завищення вартості виконаних робіт одним з комунальних підприємств. Крім того, по восьми кримінальних провадженнях оголошено підозру відповідальним у правопорушенні особам. По трьох кримінальних провадженнях особи, причетні до правопорушення, оголошені у розшук», – наголосив директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

Водночас мер Києва Віталій Кличко наголосив, що всі винні у фінансових махінаціях та зловживаннях повинні постати перед судом та відповідати за законом.

«Тому вкотре закликаю правоохоронців більш оперативно реагувати на всі ті матеріали, які ми передали. Слід припинити практику, коли розслідування справ про фінансові порушення відкладається у довгий ящик. Всі ті, хто причетний до розкрадання коштів киян, не повинні уникнути покарання», – підкреслив Віталій Кличко.