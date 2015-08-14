Майже 100 тисяч киян з липня втратили пільги на комунальні послуги - КМДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту соціальної політики КМДА, депутат Київради Юрій Крикунов на брифінгу.

«26 категорій пільговиків постанова не торкнеться, а 25 категорій потраплять під дію нового порядку нарахування пільг. Для цих 25 категорій, однією з найбільших з яких є діти війни, пільга тепер буде нараховуватися в залежності від рівня доходу на одного члена сім'ї, який зареєстрований в даному приміщенні. Таким чином, якщо дохід на одного члена сім'ї не перевищує поріг в 1 710 тис. грн, то цей пільговик продовжує користуватися пільгами, які були в нього до того, як набув чинності новий порядок. Якщо рівень одержуваного доходу вище порогу, то пільга застосовуватися не буде», - пояснив Експерт.

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Він підкреслив, що це не питання міста - «рішення було прийнято депутатами Верховної Ради, а уряд на виконання цього рішення прийняв відповідну постанову».

У Києві, за даними КМДА, дія нового порядку застосування пільг торкнеться орієнтовно 230 тис. пільговиків та членів їх сімей.

«За нашими оцінками, орієнтовно 90 тис. пільговиків продовжують користуватися пільгою, оскільки їх рівень нижче 1710 грн. Приблизно 95 тис. втратять право на користування пільгою і 45 тис. (найчастіше це сім'ї, де є працюючі пенсіонери або де є люди працездатного віку, але ми не маємо їх довідок про доходи) – ми не можемо чітко сказати, що буде в цих 45 тис. сімей», - сказав керівник профільного департаменту КМДА.

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Крикунов повідомив, що всім пільговим категоріям, яких стосується новий порядок, районні управління соціального захисту населення розіслали листи з повідомленнями, в яких вказується, що пільга зберігається, або повідомляється, що пільга більше не застосовується і вона скасована.

За його словами, платіжки за липень вже зроблені з урахуванням нового порядку надання пільг.

«Ті громадяни, які знають, що їх рівень доходу нижче 1710 грн, але отримали повідомлення, що пільга скасована, повинні звернутися до райуправління соцзахисту і довести, що їх рівень нижче порога. У такому разі пільга буде повернута», - зазначив Крикунов.

У разі, якщо пільги не повинно бути, додав він, громадянам допоможуть оформити субсидію.

Крикунов повідомив, що київська влада, щоб підтримати малозабезпечених жителів столиці, вирішила допомагати виплатами одноразової матеріальної допомоги.

Згідно з підрахунками КМДА, в середньому одна сім'я, один пільговик, які тепер позбавлені пільги, втрачатиме близько 100 грн в місяць.

Міська влада передбачає здійснити в цьому році 7 адресних разових матеріальних виплат. Як зазначив Крикунов, в тому числі виплати з нагоди Дня Незалежності, якими охоплять 365 тис. киян пільгових категорій і видадуть їм допомогу в сумі від 100 до 350 грн.

«Це вже в цьому році третя така велика виплата. Ще їх буде принаймні дві великі – до річниці закінчення Другої світової війни і до Дня людей похилого віку. І будуть дещо менші виплати до Дня захисника України. Але по кожній з цих виплат кожен одержувач буде отримувати від 100 і більше гривень. І таких виплат, повторюся, за рік буде сім», -підкреслив він.

Загальна сума на ці виплати, закладена в бюджеті міста, за інформацією Крикунова, - 230 млн грн.