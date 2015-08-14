У першій половині року Бессарабський ринок заробив майже 7 мільйонів гривень

За 6 місяців поточного року комунальне підприємство «Бессарабський ринок» отримало 1 млн 861 тис. грн чистого прибутку. Тоді як за перше півріччя минулого року цей показник становив лише 105 тис. грн. Таким чином, збитки підприємства зменшилися до 25 тис. грн, тоді як за підсумками першої половини 2014 року вони становили 1 млн 781 тис. грн.

Загалом чистий дохід підприємства за січень-червень 2015 року становить 6 млн 959 тис. грн.

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«Бессарабка» – своєрідна візитівка столиці, – коментує директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Максим Кузьменко. – І кияни, і гості столиці бачили, як впродовж останніх років ринок занепадав, а виявлені за результатами аудиту фінансові показники лише підтвердили це. Ми змінили керівництво, прибрали корупційні схеми – і це одразу ж відобразилося на цифрах».

Як неодноразово зазначав мер Києва Віталій Кличко, комунальні підприємства повинні працювати максимально ефективно, адже від цього залежить значна дохідна частина столичного бюджету. До того ж міський голова зобов’язав комунальників максимально поліпшити якість надання послуг киянам та гостям міста. Тож комунальні підприємства мають усі можливості, щоб зробити неабиякий внесок у перетворення української столиці у справжнє європейське місто.

Сьогодні Київ вкрай потребує збільшення видатків на соціальну сферу. Місту не вистачає дитячих садочків, шкіл, нового транспорту та автошляхів. Наприклад, цьогоріч бюджетних коштів вистачило на будівництво 2 нових дошкільних та 2 загальноосвітніх навчальних закладів. У разі збільшення доходів міського бюджету мер зможе ініціювати виділення додаткових коштів на розвиток соціальних об’єктів Києва.