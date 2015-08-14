У Києві оголосили штормове попередження - очікуються грози та шквали

За прогнозами Українського гідрометцентру, в Києві в п'ятницю, 14 серпня, впродовж дня будуть очікуватися грози, а місцями і шквальний вітер 15-20 метрів в секунду.

Крім цього, до кінця тижня у столиці оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки через високу температуру повітря.

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Це означає, що не можна розводити багаття навіть в тих місцях, де дозволено, тому що це може призвести до незворотних наслідків.