У Києві патрульна поліція зупинила кортеж Суркіса (фото, відео)

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Кортеж зупинили поліцейські Юрія Зозулі, заступника командира 3-го батальйону патрульної поліції Києва, який виписав штраф нардепу Мельничуку.

"Поліцейські... чемно спілкуються із віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, із охороною. Про те, чим все завершиться - обов'язково повідомимо", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві патрульні поліцейські 4-го батальйону затримали народного депутата і колишнього командира "Айдару" Сергія Мельничука на білому Lexus RX 350. Як зазначив прес-секретар МВС Артем Шевченко, Сергій Мельничук чомусь вважав, що йому як члену парламенту можна керувати чужою автівкою без посвідчення водія та техпаспорта, а тільки з посвідченням народного депутата.