У столиці системи опалення 80% будинків готові до зими - КМДА

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

"Ми тримаємо під контролем, як комунальники ведуть підготовку до зими. Кожен керівник ЖЕКу та посадовець районної адміністрації, який відповідає за підготовку району до опалювального сезону, повинен забезпечити якісну та вчасну роботу в цьому напрямку... Підготовка до опалювального сезону іде системно і за графіком", – стверджує Пантелеєв.

Під час підготовки будинків до зими основний комплекс робіт спрямовується на належний технічний стан конструкцій, енергозбереження будинків, запобігання втратам тепла, сказав він.

"Готуються будинкові системи централізованого опалення (ЦО), здійснюється їхнє промивання, проводяться роботи на системах водопостачання, зокрема, вже замінено несправну систему гарячого водопостачання (ГВП) у 480 будинках. Здійснено ремонт та заміну ізоляції трубопроводів ГВП та ЦО у підвалах та на горищах, техповерхах будинків", – пояснив він.

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За словами заступника голови КМДА, готуються до зимівлі зовнішні тепломережі.

"Рівень зношеності тепломереж Києва – понад 60%. Цього року планується замінити 40 км, однак ми розуміємо, що обсяги модернізації мереж повинні бути інтенсивніші, і місто працює на тим, аби прискорити їхнє оновлення, в тому числі залучаючи інвесторів та міжнародних партнерів", – підкреслив він.