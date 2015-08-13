У більшості навчальних закладів Києва тривають ремонти – КМДА

Київська міська влада створила спеціальну картуремонтних робіт у всіх навчальних закладах столиці. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час інспекції стану підготовки навчальних закладів Дарницького району до нового навчального року.

"На сьогодні ремонтні роботи в столиці тривають у 240 школах та 400 дитсадках. З метою ознайомлення кожного киянина з інформацією, чи ремонтується школа або дитсадок, який відвідує його дитина, ми створили спеціальну карту ремонтних робіт у закладах Києва", – зазначила Ганна Старостенко.

Завдяки цій карті можна відстежити заклади, де виконують роботи, а також визначити, який саме ремонт здійснюють – даху, фасаду, заміну вікон або масштабну реконструкцію.

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Заступник голови КМДА також нагадала, що в столиці вже функціонує освітня карта Києва, яка дає можливість знайти вичерпну інформацію про всі навчальні заклади столиці: "Інформація про фінансування з бюджету міста Києва за окремими статтями: заробітна платня, комунальні послуги, придбання оснащення, а також кошти, виділені на ремонтні роботи шкіл та дитсадків. Ми оприлюднили ці дані задля того, щоб уникнути подвійного фінансування одних і тих же робіт містом і батьківськими комітетами".