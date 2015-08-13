Столична влада передбачила на ремонт київських доріг понад 130 мільйонів гривень

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час відеоінтерв’ю в прес-центрі «Сегодня Мультимедиа».

За словами мера, цього року в столичному бюджеті на капітальний ремонт і реконструкцію доріг закладено 131 млн грн, а на утримання доріг – 264 млн, і зараз ведуться активні роботи з відновлення покриття на багатьох вулицях.

«Уже до Дня Незалежності в Києві закінчать капітальний ремонт на вулицях Братській, Західній, Тулузи на ділянці від Кільцевої дороги до бульвару Ромена Роллана, Сортувальній на ділянці від вулиці Канальної до Клеманської, Віскозній від провулку Червоногвардійського до буд. №32, площі Перемоги, Святошинському і Ковельскому шляхопроводах», – зазначив Кличко.

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Міський голова зауважив, що до кінця року автодорівці закінчать ремонт 500 міжквартальних та міждворових проїздів.

«Ми пам’ятаємо, що раніше дороги, де їздили можновладці, були гарної якості, а міждворові проїзди біля будинків, які побудували років 30-40 тому, знаходяться в жахливому стані. Досі їхній ремонт жодного разу не проводився. Тому ми вирішили, що до кінця року, крім вулиць, ми відремонтуємо ще 500 міждворових і міжквартальних проїздів», – наголосив мер.