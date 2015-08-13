Київських водіїв буде вчити пілот "Формули-1"

Комунальне підприємство "Київпастранс" підписало з лідером офісу "Формула-1" в Україні французьким пілотом, чемпіоном світу з автогонок Жеремі Дюфуром договір про уроки з підготовки водіїв наземного громадського транспорту, повідомила прес-служба підприємства з посиланням на директора "Київпастрансу" Сергія Майзеля.

Згідно з повідомленням, договір буде виконуватися в рамках співробітництва "Київпастрансу" та Національно-політехнічного університету України (КПІ).

"КП "Київпастранс" зацікавлене у сприянні розвитку творчості інноваційної молоді для підготовки молодих фахівців нашого підприємства. Співпраця з Жеремі розглядаємо як перехід на новий рівень системи підготовки і тестування водіїв для забезпечення безаварійної роботи наземного пасажирського транспорту з використанням знань і досвіду безаварійного водіння транспортним засобом", - зазначив Майзель.

У свою чергу Дюфур зазначив, що такі заходи допоможуть підвищити рівень українського громадського транспорту до європейських норм.

"Ця ініціатива дозволить підвищувати водійську культуру і драйверську кваліфікацію київських водіїв громадського наземного транспорту, а також забезпечити новий професійний і європейський рівень безпеки пасажирів. Знання навіть кількох прийомів гоночної їзди допоможе водіям в їх життєвих робочих ситуаціях", - підкреслив Дюфур.

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Як повідомляв УНІАН, "Київпастранс" у І півріччі скоротив чистий збиток на 12% - до 124,4 млн грн, а за підсумками 2014 року збільшив чистий збиток майже в два рази - до 719 млн грн з 369 млн грн.