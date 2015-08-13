СЕС не виявила лептоспірозу на одному зі столичних пляжів, на якому заборонили купатися

СЕС за результатами експертизи не виявила лептоспірозу на пляжі «Вербний» у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Після експертизи відібраних проб поверхневих вод на пляжі «Вербний», де купання тимчасово обмежене згідно з листом Головного управління Держсанепідслужби в м. Києві щодо ризику зараження лептоспірозом, та проведення експертизи гризунів – лептоспірозу на пляжі «Вербний» не виявлено», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня СЕС тимчасово закрила 6 столичних пляжів через невідповідність санітарним нормативам.

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Зокрема, тимчасову заборону запроваджено на пляжах «Тельбін», «Райдуга», «Венеція» та «Золотий» у Дніпровському районі, а також «Пуща-Водиця» і «Вербний» – в Оболонському. На останньому - у зв’язку з імовірним зараженням лептоспірозом, зазначали тоді в КМДА.

Водночас, як і раніше, дозволено купатися на пляжах «Чорторий», «Дитячий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка» та «Центральний».

У свою чергу Міністерство охорони здоров’я попереджало, в Україні почастішали випадки захворювання на лептоспіроз, із них найбільше в Хмельницькій, Сумській областях та в м. Києві.

Довідка. Лептоспіроз - це гостра інфекційна хвороба, що викликається збудником з роду лептоспір. Зараження людей відбувається через ушкоджену шкіру та слизові оболонки при купанні у водоймах зі стоячою водою, при вживанні сирої води із природних водойм, молока та м’яса заражених тварин.

Переносниками лептоспір в природі є гризуни (щури, миші), а також свині, рідше - велика худоба та собаки.