"Політики вимагають гроші за припинення атак на будмайданчик у Голосіївському районі", - власник ГЕОСа

Про це йдеться в офіційній заяві власника «ГЕОС» Максима Барбаша, відео якого було опубліковано сьогодні на офіційному сайті компанії.

За словами Барбаша, компанія «ГЕОС» у легальному порядку отримала всю дозвільну документацію на будівництво житлового будинку в Голосіївському районі Києва. Кілька черг житлового комплексу вже побудовано і введено в експлуатацію.

«Ми безкоштовно надаємо квартири в новій секції мешканцям п'ятиповерхівки, що знаходиться в безпосередній близькості до будівництва», - повідомив Барбаш.

За його словами ніяких претензій столичної влади до компанії «GEOS» щодо даного будівництва не надходило.

Тим не менш, останнім часом на територію, де проводяться будівельні роботи почастішали напади озброєних людей у камуфляжній формі і балаклавах, - йдеться в заяві.

Керівник «ГЕОС» пов'язує атаки на будмайданчик з початком виборчої кампанії до Київради.

«Тільки за останні кілька місяців офіс компанії «ГЕОС» відвідували представники різних «комітетів порятунку», «антисоюзов», а також деяких політичних партій, яким не вистачає коштів на вибори. Вони відкрито озвучують суми, за які готові припинити свою діяльність на будмайданчику», - повідомив Барбаш.

«Як керівник і власник будівельної компанії «ГЕОС», офіційно заявляю: ми діємо в правовому полі і не ведемо переговори з людьми, які шляхом шантажу і насильства намагаються на нас заробити. Такі дії повинні підпадати під кримінальний кодекс і не можуть бути виправдані ніякими виборчими кампаніями», - заявив власник «ГЕОС».

Максим Барбаш звернувся до правоохоронних органів із закликом відновити правопорядок, за відсутності якого, на його думку, існує загроза безпеці городян.