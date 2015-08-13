Влада Києва допустила повторні відключення холодної води

Як заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, це можливо через проведення ремонтних робіт на головному міському самопливному каналізаційному колекторі.

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"Під час проведення ремонтних робіт на головному міському колекторі, ми були змушені обмежити тиск води і, насправді, можливо у нас буде потреба це повторити", - сказав Петро Пантелєєв.

Він також повідомив, що до нового року КМДА планує запустити другу гілку столичного колектора. "До нового року нам необхідно зробити так, аби в разі виникнення аварійної ситуації на колекторі у нас була можливість перемикання на другу гілку", - зазначив Петро Пантелєєв.

За його словами, для того, щоб запустити перший пусковий комплекс другої гілки колектора, за мінімальними підрахунками, знадобиться близько 200 млн грн, з яких 40 млн грн – це власні кошти міста і 159 млн грн найближчим часом має бути виділено з державного бюджету.

За словами Петра Пантелєєва, ремонтні роботи на колекторі проходитимуть до жовтня 2015 року.

Крім того, він додав, що в результаті проведення гідравлічних випробувань у столиці почали масово виходити з ладу трубопроводи. Щорічно в Києві необхідно міняти 200 км тепломереж. За підрахунками КМДА, на повну заміну і реконструкцію зношених труб необхідно виділити 30 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня, на головному міському самопливному каналізаційному колекторі сталася велика аварія через старі іржаві труби. Внаслідок цього жителі Оболонського, Подільського і Шевченківського районів Києва майже дві доби залишалися без води.