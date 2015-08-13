Київська влада заявляє, що до 1 вересня повністю завершить реконструкцію дитсадка на Гарматній

Реконструкція дитячого садка № 383 на вул. Гарматній, 41 у Солом’янському районі міста – на «фінішній прямій». 1 вересня повністю оновлений дошкільний навчальній заклад буде готовий прийняти 170 дітлахів району. Про це під час інспекції реконструкції дитсадка зазначив заступник голови КМДА Павло Рябікін.

«Ще півроку тому тут стояли руїни, територія була занедбаною. Близько 20 років садочок не використовувався за призначенням. За ініціативи міського голови Віталія Кличка ми повернули приміщення закладу у власність киян і розпочали масштабну реконструкцію. Ми не просто відновили будівлю, а розширили її, збудувавши 3-ій поверх, провели повну заміну інженерних мереж, встановили енергозберігаючі вікна, утеплили фасад, облаштували територію. Дитсадок буде забезпечений повним комплектом необхідних нових меблів та інвентарю і вже 1 вересня прийме 9 груп дітей», – сказав Павло Рябікін і зазначив, що разом із реконструкцією садочка капітально відремонтоване асфальтне покриття навколо закладу.

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Заступник голови КМДА додав, що цього року столична влада знайшла можливість профінансувати за рахунок бюджетних коштів роботи на 5-ти об’єктах соціальної інфраструктури: 2 садків, 2 шкіл і кінотеатру «Жовтень», які будуть завершені цього року.

Варто зазначити, що у 2015 році на підготовку (у тому числі на будівництво, реконструкцію і ремонт будівель, придбання обладнання) столичних навчальних закладів до нового навчального року міська влада виділила близько 500 млн грн.

Довідка. Дошкільний навчальний заклад № 383 у Солом’янському районі Києва зведений у 1963-64 роках. Двоповерховий дитсадок був розрахований на 120 місць і не експлуатувався близько 20 років.

У 2014 році приміщення закладу було повернуто до комунальної власності міста. А в лютому 2015 року – розпочато роботи з реконструкції ДНЗ № 383.

Станом на 13 серпня цього року роботи з реконструкції дошкільного навчального закладу завершені. Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві видав Декларацію про готовність об’єкта до експлуатації.

На даний час триває чистове прибирання (миття вікон, підлоги та сходових клітин), комплектація меблями та інвентарем, завершується благоустрій та озеленення території.