Київські ЖЕКи прибиратимуть будинки за актами, про які мешканці навіть не чули

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Про запровадження практики підписання актів прибирання заявили у КМДА, відзначивши, що запрацювала ця система ще з червня.

"Ми запровадили практику підписання актів прибирання ще в червні поточного року. Акт прибирання для жеківця може стати і премією, і причиною звільнення", - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами столична влада проводить перевірку діяльності прибиральників та дотримання правил, що закладені в акт, та закликає киян самостійно контролювати виконання обов'язків ЖЕКів.

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У той же час, як пише «Українська правда», багато мешканців столиці навіть не чули про ці нововведення.

"Не чула про акти. Це в нас таке запроваджено? Можливо десь таке працює. Але ні до нас сюди (Харківське шосе), ні до батьків на Березняках жодного разу з актом не підходили. Я ж у декреті, тому завжди вдома. Думаю, якби ходили з таким документом, то я б почула", - розповіла киянка Вікторія.

Довідка: актами встановлюється графік чергувань та робіт із прибирання в будинку та двору. ЖЕКи повинні щоденно підмітати подвір'я та під'їзди, чистити сміттєві баки, доглядати за зеленою зоною.

Також щоденно повинно проводитися вологе прибирання сходових клітин до 3-го поверху (вище 3-го поверху – двічі на тиждень).

Раз на місяць працівники зобов’язані мити поручні, підвіконня, віконні рами, поштові скриньки та проводити вологе прибирання від павутиння стін, стелі, ліфта. Двічі на рік – мити вікна на поверхах.