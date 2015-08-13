Кличко: Будівництво на проспекті 40-річчя Жовтня зупинять до розв’язання конфліктної ситуації

Київський міський голова Віталій Кличко разом із заступником голови КМДА Павлом Рябікіним і начальником київської міліції Олександром Терещуком зустрілися з ініціативною групою мешканців, які протестують проти забудови на проспекті 40-річчя Жовтня.

Міський голова наголосив, що всі спірні ситуації повинні вирішуватися виключно мирним і законним шляхом. Крім того, Віталій Кличко закликав не перекривати вулиці, а звертатися безпосередньо до депутатів Київради та столичної влади. «Ми повинні вирішувати питання виключно правовим шляхом. Я готовий зустрічатися і спілкуватися, щоб не допустити конфліктної ситуації», – наголосив голова КМДА.

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Віталій Кличко доручив Олександру Терещуку оперативно та прозоро провести розслідування побиття мешканців та журналістів на місці забудови у Голосіївському районі та притягнути винних до відповідальності. «Міліція має навести порядок та притягнути до відповідальності винних у застосуванні сили. Мені показували фото побитих людей, і завдання міліції – виявити і покарати винних у цьому злочині», – зазначив мер.

Під час зустрічі сторони домовилися, що будівництво буде зупинене до розв’язання конфліктної ситуації.

«Тільки після того, як буде знайдений компроміс та захищені інтереси громади, можна буде говорити про якесь будівництво. Цей конфлікт ми можемо вирішити тільки за столом переговорів», - підкреслив Кличко.

Крім того, учасники домовилися найближчими днями провести ще одну зустріч, де забудовник має надати усі дозвільні документи.