Депутат Столар спростував своє призначення начальником штабу БПП у Києві

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Про моє так зване "призначення", хочу сказати, що ця інформація не відповідає дійсності! Цікаво, що лише "слух" може викликати такий резонанс. Наразі я не є членом жодної партії і навіть не претендую на якісь великі посади", - написав Столар.

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Він також заявив, що всю його увагу сконцентровано на 31 окрузі (за нарізкою 2014 року) і він очолює свій виборчий штаб на Оболоні.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ була опублікована інформація про те, що безпартійний депутат Київради Вадим Столар був призначений на посаду керівника виборчого штабу партії Блок Петра Порошенка в Києві.