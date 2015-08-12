Депутат Столар спростував своє призначення начальником штабу БПП у Києві

20:37, 12 серпня 2015
Київ
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Депутат Київради Вадим Столар спростував інформацію про його призначення на посаду керівника столичного виборчого штабу партії Блок Петра Порошенка.

Вадим Столар / Фото УНИАН

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Про моє так зване "призначення", хочу сказати, що ця інформація не відповідає дійсності! Цікаво, що лише "слух" може викликати такий резонанс. Наразі я не є членом жодної партії і навіть не претендую на якісь великі посади", - написав Столар.

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Він також заявив, що всю його увагу сконцентровано на 31 окрузі (за нарізкою 2014 року) і він очолює свій виборчий штаб на Оболоні.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ була опублікована інформація про те, що безпартійний депутат Київради Вадим Столар був призначений на посаду керівника виборчого штабу партії Блок Петра Порошенка в Києві.

Про моєму так званому "призначення", хочу сказати, що ця інформація не відповідає дійсності! Цікаво, що в...

Posted by Вадим Столар on 12 серпня 2015 р.
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