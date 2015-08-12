У Києві невідомі в балаклавах викрали перехожого

17:28, 12 серпня 2015
Київ
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У Києві правоохоронці затримали підозрюваних у викраденні людини.

УНИАН

Як повідомляє прес-служба МВС, сьогодні о 13.04 до чергової частини Голосіївського райуправління міліції Києва по спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що на Московській площі невідомі люди в балаклавах кинули перехожого в багажник автомобіля та поїхали у напрямку ВДНГ. Номерних знаків на автомобілі не було.

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Правоохоронців було орієнтовано на розшук автомобіля та встановлення обставин кримінального правопорушення. У Києві ввели план "Перехоплення".

Підозрюваних у викраденні людини затримано. Їхній автомобіль знаходиться у районному управлінні, потерпілий дає свідчення працівникам міліції.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Голосіївського райуправління внутрішніх справ столиці.

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