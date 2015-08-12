У Києві невідомі в балаклавах викрали перехожого

Як повідомляє прес-служба МВС, сьогодні о 13.04 до чергової частини Голосіївського райуправління міліції Києва по спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що на Московській площі невідомі люди в балаклавах кинули перехожого в багажник автомобіля та поїхали у напрямку ВДНГ. Номерних знаків на автомобілі не було.

Читайте такожМоскаль пригрозив відправляти до військоматів усіх, хто ходитиме у балаклавах (відео)

Правоохоронців було орієнтовано на розшук автомобіля та встановлення обставин кримінального правопорушення. У Києві ввели план "Перехоплення".

Підозрюваних у викраденні людини затримано. Їхній автомобіль знаходиться у районному управлінні, потерпілий дає свідчення працівникам міліції.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Голосіївського райуправління внутрішніх справ столиці.