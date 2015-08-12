Ситуація з підготовкою тепломереж Києва до зими є критичною – експерти

Про це заявив президент асоціації «Укртеплокомуненерго» Арсен Блащук на прес-конференції в середу.

«На сьогоднішній день ситуацію з підготовкою наших комунальних підприємств до проходження опалювального сезону можна назвати критичною. Основна проблема – це зношеність мереж. Близько 70% теплових мереж знаходиться в аварійному стані», – сказав Блащук.

При цьому він зазначив, що наявність достатньої кількості газу в сховищах не означає, що Україна зможе успішно пройти опалювальний сезон. «Для того, щоб пройти опалювальний сезон, необхідно хоча б трохи відремонтувати теплові мережі», – сказав Блащук.

Експерт також відзначив суттєві проблеми з фінансуванням комунальних підприємств. «Через нестачу фінансування працівники деяких комунальних підприємств в регіонах протягом трьох місяців не отримують зарплату, через це багато підприємств працює по чотири дні в тиждень. Коштів, навіть на латання труб, немає», - заявив Блащук.

При цьому він нагадав, що, згідно з нормативами, теплові мережі повинні ремонтуватися раз на 20 років, але цього не відбувалося в жодному місті.

Читайте такожУ Мінрегіоні оцінили готовність ЖКГ до зими майже у 65%

Як зазначив присутній на прес-конференції технічний директор «Київенерго» Григорій Саєнко, з 2,6 тис. теплових мереж столиці, які знаходяться на балансі компанії, більше 60% дійсно зношені, і зараз «Київенерго» проводить аудит і реконструкцію найбільш проблемних ділянок тепломереж столиці.

Також Саєнко розповів, що для забезпечення належного теплопостачання в осінньо-зимовий період компанія в міжопалювальний сезон проводить гідравлічні випробування та реконструкцію тепломереж, для чого доводиться відключати гарячу воду. Але в таких випадках «Київенерго» спільно з Київською міською державною адміністрацією погоджує графік відключень та вживає заходів щодо інформування мешканців.

Як повідомляв УНАИН, 6 серпня на головному міському самопливному каналізаційному колекторі сталася велика аварія за наявності там старих іржавих труб. Внаслідок цього мешканці Оболонського, Подільського та Шевченківського районів Києва майже дві доби залишалися без води.

Раніше заступник глави Мінрегіонбуду Едуард Кругляк заявив, що планові показники підготовки сфери житлово-комунального господарства України до роботи в осінньо-зимовий період виконані на 60-65%. За його словами, цей показник сформований за результатами аналізу діяльності підприємств теплоенергетичного комплексу, житлового фонду, суб'єктів водопровідного та каналізаційного господарства.