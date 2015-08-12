Дарницька ТЕЦ забезпечена вугіллям на опалювальний сезон, перебоїв з теплом у будинках киян не буде - Кличко

Дарницька ТЕЦ до опалювального сезону в столиці готова. Теплопостачальне підприємство вже має запаси вугілля на півтора зимових місяці і гарантовані контракти на поставку енергоносіїв, що повністю забезпечить ТЕЦ паливом на весь опалювальний сезон 2015-2016 років.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки готовності Дарницької ТЕЦ до опалювального сезону.

"Ми перебуваємо на Дарницькій ТЕЦ, яка забезпечує теплом більше 320 тис мешканців міста - це близько 1200 будинків. У рамках сьогоднішньої інспекції ми обговорили з керівництвом ТЕЦ готовність до нового опалювального сезону. Сьогодні активно дискутується питання, зокрема і в Кабінеті міністрів, - чи вистачить нам запасів вугілля на новий опалювальний сезон? Це питання я поставив директору Дарницької ТЕЦ. Його відповідь: на сьогодні запасів вугілля достатньо на 1,5 місяці опалювального сезону взимку. Закупівля вугілля триває. За тими контрактами, які на сьогодні вже підписані, постачання вугілля здійснюватиметься постійно. Вугілля на опалювальний сезон на Дарницькій ТЕЦ буде достатньо. Перебоїв з теплом у будинках киян не буде", - наголосив мер.

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Він відзначив, що міська влада готується до нового опалювального сезону 2015-2016. І відзначив, що підготовленими мають бути всі будинкові системи та мережі. Мер розповів, що вже обстежено 75% будинків, на які буде складено акти готовності житлових будинків до опалювального сезону.

"Я впевнений, що до початку опалювального сезону ми доведемо цей показник до 100% готовності. Будемо перевіряти готовність інших теплопостачальних підприємств міста, щоби у нас потім не виникали форс-мажори взимку", - зауважив Кличко.