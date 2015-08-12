Чистий дохід "Житлоінвестбуд-УКБ" у І півріччі 2015 року зріс удвічі

Чистий прибуток підприємства за цей період становить 16 млн 605 тис. грн, що на 3 млн 397 тис. грн більше порівняно з І півріччям 2014 року.

«Наше підприємство вже не перший рік входить у трійку комунальних підприємств з найвищими відрахуваннями до бюджету міста, допомагає столиці розвиватися і створює робочі місця», – зазначив керівник комунального підприємства В’ячеслав Непоп.

Читайте такожЗамовником створення веломаршрутів у Києві визначили "Житлоінвестбуд-УКБ"

«Житлоінвестбуд-УКБ» активно працює над розвитком соціальної сфери міста. Раніше мер Києва Віталій Кличко ініціював відновлення та розширення мережі соціальних об’єктів міста. Комунальне підприємство забезпечує будівництво та реконструкцію кінотеатра «Жовтень», шкіл та дитсадків, веломаршруту Троєщина-Європейська площа. Цих об’єктів може стати більше у кілька разів, якщо комунальні підприємства міста, у тому числі «Житлоінвестбуд-УКБ», працюватимуть ефективно та здійснюватимуть повноцінні відрахування до столичного бюджету.

За словами мера, Київ вперше за довгі роки має соціально-орієнтований бюджет. Так буде й надалі, адже соціальна захищеність, комфорт та інтереси киян – пріоритет у роботі міської влади.