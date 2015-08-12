Пішохідна Контрактова площа та односторонній рух: яким хочуть зробити Поділ (фото)

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"У найближчі роки територія Подолу перетвориться на комфортне середовище з пріоритетністю пішохідного руху. Концепцією не передбачається зменшення кількості маршрутів громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Повністю пішохідною планують зробити Контрактову площу. Частково пішохідною буде вулиця Сагайдачного - від Контрактової площі до вулиці Андріївської, а від Андріївської до Поштової площі вулиця звузиться до двох смуг руху і буде працювати в односторонньому напрямку.

Читайте такожНа Андріївському узвозі встановлюють дорожні бар'єри проти автомобілів

"З метою компенсації ємності паркомісць, які будуть ліквідовані в межах Контрактовій площі, концепцією передбачається збільшити кількість місць для паркування на прилеглій вуличній мережі, за рахунок звуження профілю проїзної частини", - додали у департаменті.

На першому етапі зміни торкнуться тільки території заповідника "Стародавній Київ" до вулиці Ярославської. "Майже всі вулиці стануть односторонніми. Крім того, пішоходи отримають пріоритет завдяки підвищенню рівня пішохідних переходів до рівня тротуару", - повідомили в департаменті.