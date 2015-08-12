У Києві до 22 серпня через ремонт буде обмежено рух транспорту Південним мостом

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, комунальна корпорація «Київавтодор» інформує учасників дорожнього руху про те, що з 11 до 22 серпня у зв’язку з капітальним ремонтом проїжджої частини на вантовій прогоновій будові Південного мостового переходу через Дніпро рух автотранспорту з лівого берега на правий на верхньому боці (в напрямку Наддніпрянського шосе) здійснюватиметься крайньою лівою смугою.

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«Київавтодор» рекомендує водіям обирати рух через міст Патона та Залізнично-автомобільний мостовий перехід.

Рух пішоходів на верхньому боці мосту під час проведення робіт заборонено.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві з 4 до 20 серпня через ремонтні роботи буде перекрито рух пішоходів та велосипедистів Південним мостом через Дніпро.