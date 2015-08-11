Кличко: На заміну та ремонт ліфтів у Києві виділили 60 мільйонів гривень

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час відвідування заводу "Ліфтова компанія Євроформат".

Це одне з підприємств, яке виграло тендер на заміну ліфтового обладнання у Києві за міською програмою.

"Близько 45% ліфтів у Києві підлягають капітальному ремонту, модернізації та заміні. Зараз у Києві діє 21,6 тисячі ліфтів. Цього року планується виконати роботи із заміни, модернізації та капітального ремонту близько 120 ліфтів у житлових будинках Києва. Ми цього року виділили рекордну суму з міського бюджету на заміну та ремонт ліфтів – понад 60 мільйона гривень", – повідомив Віталій Кличко.

Сума, виділена столичною владою цього року на ремонт ліфтового обладнання, – більша, ніж за три попередніх роки разом узяті: 2012 рік – 0 гривень, 2013 рік – 7 мільйонів гривень, 2014 рік (бюджет формувався у 2013 році) – 9,9 мільйона гривень.

Мер зауважив, що термін служби ліфта – до 25 років, після закінчення якого потрібно виконати експертне обстеження ліфта, капітальний ремонт, заміну або модернізацію обладнання.

Міська програма передбачає виконання експертного обстеження, капітальних ремонтів, заміну основних елементів і технічну модернізацію ліфтового парку. Це дозволить підтримувати ліфти в нормальному експлуатаційному режимі.

Віталій Кличко пройшовся цехами заводу і зауважив, що ліфти "Євроформату" відповідають всім стандартам якості.

"Ці ліфти відповідають ключовим вимогам і співвідношенню ціна/якість. До того ж ми підтримуємо підприємство, яке працює у Києві, сплачує податки, підтримуємо своїх вітчизняних виробників", – підсумував голова КМДА.

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Ліфти заводу "Євроформат" пройшли сертифікацію Євросоюзу і сьогодні також постачаються до Польщі та Іспанії.