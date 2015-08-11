Керівні посади в освітній сфері Києва повинні обіймати лише ефективні менеджери - КМДА

Цього разу заявки на участь у конкурсі подали 38 претендентів на заміщення посад керівників 18 шкіл та дитсадків столиці, повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

«Команда Віталія Кличка створює в Києві принципово нову систему освіти. Ми не лише будуємо і ремонтуємо освітні заклади: школи і дитячі садки, але і дбаємо про високий рівень педагогічного складу, адже діти киян заслуговують на найкращих викладачів і вихователів. Саме тому ми вже вдруге проводимо відбір кандидатів, щоб відповідальні керівні посади в освітній сфері міста посіли високопрофесійні кадри та ефективні менеджери», – зазначила Старостенко.

Як зауважила заступник голови КМДА, досвід Києва почали переймати інші регіони України, зокрема, Буковина: «Київ – місто, з якого починаються всі реформи й нововведення. Ми неодноразово закликали наших колег по всій країні впроваджувати освітні інновації та пропонували допомогу в реалізації нових проектів».

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За її словами, друга хвиля конкурсу відбуватиметься в три етапи.

11–12 серпня 2015 року претенденти пройдуть навчання та психологічні тренінги в Київському університеті імені Бориса Грінченка, складуть електронне тестування, а також напишуть мотиваційні листи.

18–19 серпня 2015 року кандидати матимуть можливість провести один день у тому закладі освіти, де вони прагнуть працювати. До того ж, вони повинні самостійно визначитись, як провести цей день у начальному закладі.

На третьому етапі всі заявники презентують власні концепції розвитку навчальних закладів комісії, представникам районних адміністрацій, педагогічним колективам, батькам і громадськості столиці.

За результатами проведеної роботи комісія надасть рекомендації щодо добраних кандидатур директорові Департаменту освіти і науки, молоді та спорту і головам районних в місті Києві державних адміністрацій для ухвалення рішення про призначення на посаду керівника навчального закладу.

Нагадаємо, за підсумками першої хвилі конкурсного відбору, що відбувся в червні 2015 року, конкурсна комісія рекомендувала кандидатури в 24 навчальних заклади Києва. Станом на 11 серпня 20 переможців конкурсу вже призначено на посади керівників. Загалом, тоді було подано 54 заявки на участь у відборі для заміщення вакантних посад директорів 31 навчального закладу.