Частина киян отримуватиме вже заповнені платіжки за тепло

Частина киян, які надали «Київенерго» поточні показники своїх лічильників гарячої води і проживають у будинках, які обслуговують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) чи житлово-будівельні кооперативи (ЖБК), починаючи із серпня отримуватимуть уже заповнені платіжні доручення для розрахунків за опалення та гаряче водопостачання.

Про це на прес-конференції у вівторок повідомив комерційний директор «Київенерго» Євген Бушма.

«Уже в серпні нову платіжку отримають більш як 80 тисяч жителів столиці, яких обслуговують ОСББ і ЖБК», - сказав Бушма.

При цьому він додав, що якщо споживач не згоден із зазначеною у платіжці сумою, то він зможе заповнити порожній рядок і сплатити стільки, скільки вважатиме за потрібне.

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Крім того, впроваджувані «Київенерго» платіжки відрізнятимуться від квитанцій Головного інформаційно-обчислювального центру (ГІОЦ) можливістю окремого обліку декількох лічильників гарячої води, а також врахування показань багатотарифних лічильників.

За словами Бушми, після встановлення лічильників теплової енергії в кожному будинку «Київенерго» планує перевести всіх жителів столиці на розрахунки такого формату, тоді як зараз це проводиться лише для певного сегмента житлових комплексів.

Як повідомляв УНІАН, у березні мер Києва Віталій Кличко поставив перед «Київенерго» завдання встановити лічильники тепла у всіх будинках столиці до наступного опалювального сезону. У середині квітня КМДА спільно з «Київенерго» схвалила нову інвестиційну програму на 2015 рік, згідно з якою енергогенеруюча компанія до кінця року зобов'язана встановити будинкові теплові лічильники в 3 тисячах будинків Києва.

Станом на серпень «Київенерго» встановило близько 1 тисячі будинкових лічильників тепла.