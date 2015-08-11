Пекельна спека в Києві побила 84-річний рекорд

Попередній рекорд був встановлений в 1931 році і тримався 84 роки, повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії столиці.

"Метеорологи після 15.00 в понеділок 10 серпня зафіксували температуру +34,7 градуси, що перевищує на 0,5 градусів попереднє максимальне значення цього дня, яке було зафіксовано в 1931 році. Крім того, було перевищено і попереднє історичне значення середньодобової температури, яке зафіксовано в 2010 році на 0,2 градуси. Середньодобова температура склала +27,2 градусів", - сказано в повідомленні.

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Як підкреслили в ЦГО, це вже 11-й температурний рекорд з початку року, причому всі вони в бік перевищення попередніх значень.

При цьому в ЦГО попередили, що в найближчі дні варто чекати нових температурних рекордів.