Кличко: У Києві відновили будівництво нового каналізаційного колектора

Муніципальні служби ліквідували аварію на Головному міському самопливному каналізаційному колекторі та відновили водопостачання мешканцям столиці. Проте це не зменшує потребу Києва в новому колекторі, а вимагає активізації дій з його будівництва.

«Києву терміново потрібен новий колектор. Роботу старого вдалося відновити ціною неймовірних зусиль міських служб. Адже він перебуває в аварійному стані вже 16 років», – зазначив Київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, з часу визнання колектора аварійним – у 1999 році – його оновленню не приділялося належної уваги. А розпочате будівництво нової гілки колектора було припинене.

«Розуміючи, яку загрозу становить нинішній колектор для екології Києва, ми відновили будівництво нової гілки і знайшли можливість виділити на це 40 млн грн. Але цих коштів недостатньо. Роботи потрібно завершити якомога скоріше, бо відновлення колектора після ще однієї подібної аварії навряд чи буде можливим. Тому для продовження робіт з будівництва другої нитки головного каналізаційного колектора ми очікуємо виділення додаткових коштів від держави», – наголосив мер.

Читайте такожКличко вимагає від правоохоронців активної участі у боротьбі з незаконними будівництвами

Як пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, за умови стабільного фінансування ввести новий колектор в експлуатацію можна буде вже у 2017 році. 40 мільйонів гривень, які цьогоріч виділила міська влада на продовження будівництва нової нитки колектора, недостатньо – повна потреба у коштах для завершення робіт, необхідних у поточному році, становить 200 млн грн.

«Нам потрібно ще 160 млн грн. Додаткове фінансування може здійснюватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку через Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. І це треба робити невідкладно», – зазначив Петро Пантелеєв.

Він поінформував, що на ліквідацію аварійних випадків місто також виділило вже понад 25 млн грн. Щоб усунути наслідки аварій та відновити водопостачання майже трьом районам столиці ремонтні, бригади працювали в цілодобовому режимі.

Наразі водопостачання мешканцям відновлене, а за станом колектора здійснюється щоденний моніторинг.

Довідка. Головний міський самопливний каналізаційний колектор завдовжки 9,2 км, діаметром 2,7 м був введений в експлуатацію наприкінці 1970-х років. У 1999 році об’єкт за результатами обстеження був визнаний аварійним і непридатним до експлуатації. А у 2005 році перша нитка Головного міського каналізаційного колектора в місті Києві була внесена до Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів державного значення. У такому технічному стані колектор працює й досі, забезпечуючи відведення більшої частини стічних вод правобережної частини Києва.