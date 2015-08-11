У Києві через ремонт тимчасово скасували кілька рейсів міської електрички
02:14, 11 серпня 2015Київ
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У Києві через ремонтні роботи на станції «Дарниця» тимчасово скасовано кілька рейсів міської електрички.
Тимчасово скасовано декілька рейсів міської електрички / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».
Зокрема, скасовано курсування таких міських електропоїздів:
№7331 (Дарниця – Київ-Петрівка) – 11 серпня,
№7428 (Київ-Петрівка - Дарниця) – з 11 до 15 серпня,
№7426 (Київ-Петрівка – Дарниця) – з 12 до 15 серпня.
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Як повідомляв УНІАН раніше, «Київпастранс» втілює в життя соціальний проект «Соціальне таксі» по переобладнанню 4 одиниць рухомого складу в транспорт соціального призначення, який буде виконувати функції таксі для людей з обмеженими фізичними можливостями.
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