Пожежа в Чорнобильській зоні не призвела до підвищення рівня радіації у Києві - ДСНС

Підвищення радіаційного фону у Києві та в Чорнобильській зоні у зв’язку з пожежею не фіксується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Петро Коротинський на брифінгу в Києві.

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За його словами, підвищення радіаційного фону у Чорнобильській зоні не фіксується. «На даний час радіаційний фон в середньому становить 24 мікрорентген на годину (норма там 50 мікрорентген на годину)», - сказав Коротинський.

Він додав, що по Києву радіаційний фон становить 12 мікрорентген на годину при нормі у 30 мікрорентген на годину.