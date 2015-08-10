У І півріччі столичний аеропорт "Київ" досягнув 10-мільйонної прибутковості

При цьому чистий дохід летовища за І півріччя становить 54 млн 616 тис. грн, що на 21 млн 165 тис. грн більше порівняно з минулорічними показниками.

«Кількісні показники підприємства – число рейсів і пасажиропотік – справді помітно збільшилися. У другому півріччі зафіксовано позитивну динаміку зростання пасажиропотоку та кількості рейсів за рахунок високої сезонної туристичної та ділової активності. Аеропорт активно веде перемовини з новими авіакомпаніями-партнерами щодо відкриття нових рейсів і напрямків», – сказав генеральний директор Міжнародного аеропорту «Київ» Олександр Нестеренко.

Як повідомляв раніше міський голова Києва Віталій Кличко, підхід до управління столичними комунальними підприємствами повинен бути змінений. Комунальні підприємства повинні приносити місту прибуток, а не завдавати збитків. Усі кошти, які відраховують комунальні підприємства до бюджету Києва, спрямовуються на розвиток міста, у тому числі на транспортну інфраструктуру. Цьогоріч у Києві виділено бюджетне фінансування на ремонт 500 міжквартальних під’їздів та прибудинкових територій, ведуться дорожні роботи на проспекті Перемоги, Південному мосту тощо.

Завдання, яке сьогодні ставить перед собою столична влада, – це зробити пересування Києвом мешканців та гостей міста максимально комфортним попри наявні фінансові труднощі. Завдяки ефективній роботі столичних підприємств Київ зробить ще один крок в досягненні цієї мети.