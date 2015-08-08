Мешканцям трьох районів Києва почали подавати воду після завершення ремонту на колекторі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Процес увімкнення розпочався одразу після завершення термінових ремонтних робіт на Головному каналізаційному колекторі для ліквідації аварії на ньому», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, від технологічного моменту увімкнення відбуватиметься поступове підвищення тиску води в мережах і, відповідно, відновлення водопостачання споживачів.

При цьому в КМДА попередили, що в період поетапного повернення до штатного режиму можлива тимчасова зміна якості води (наприклад, колір і каламутність).

«Поки повністю не буде відновлено водопостачання, для всіх мешканців продовжать роботу автоцистерни з питною водою», - додали в міськадміністрації.

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«Ми завершили терміновий ремонт, однак роботи на каналізаційному колекторі триватимуть ще кілька тижнів і ми щодня здійснюватимемо моніторинг загального стану всього Головного колектора. Принципово важливо продовжити будівництво його дублера, оскільки діючий колектор перебуває в аварійному стані», – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, який сьогодні перевірив хід завершення робіт на ділянці колектора.

За його словами, «розуміючи надзвичайну важливість питання, міська влада цього року відновила роботи на будівництві нової нитки колектора та здійснює ремонт діючого. На ці потреби з міського бюджету виділено 55 млн грн та планується залучити державні кошти в обсязі 160 млн грн».

Як повідомляв УНІАН, увечері 6 серпня у зв‘язку з ремонтними роботами на головному каналізаційному колекторі жителям низки масивів Оболонського, Подільського та Шевченківського районів відключили водопостачання.

Зокрема, без води залишилися мікрорайони: Мінський, Оболонь, Пріорка, Куренівка (частково), Рибальський острів, селище Шевченка, Вітряні Гори, Мостицький, Куренівка (частково), Виноградар, Нивки, Дехтярі, Сирець, Волейків.

За даними КМДА, головний міський самопливний каналізаційний колектор завдовжки 9,2 км, діаметром – 2,7 м був введений в експлуатацію у 1970 році. Ще у 1999 році об’єкт за результатами обстеження був визнаний аварійним і непридатним до експлуатації. У 2005 році перша нитка Головного міського каналізаційного колектора у місті Києві внесена до Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів державного значення. У такому технічному стані колектор продовжує відводити переважну більшість стічних вод правобережної частини Києва.

Будівництво колектора-дублера було розпочате у 1994 році. Уже здійснено прокладення 9,6 км підземного тунелю (діаметр 3 м) та виконано роботи для подальшого з’єднання нового колектора з комунікаціями районного значення. Однак, підкреслюють в КМДА, для повноцінного завершення будівництва і запуску в роботу колектора-дублера цього замало. Мінімальний обсяг робіт, які необхідно виконати протягом 2015-го року, потребує понад 200 млн грн.