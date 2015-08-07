У частині Києва не буде води до завтрашнього ранку

З цієї причини в мешканців багатоповерхових будинків частково Оболонського, Подільського та Шевченківського районів обмеження водопостачання триватиме до 10:00 8 серпня. Про це повідомляє Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації Київміськдержадміністрації.

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Як зазначається в повідомленні, зокрема, це мікрорайони: Оболонський район – Мінський, Оболонь, Пріорка, Куренівка (частково), Рибальський острів; Подільський район – селище Шевченка, Вітряні Гори, Мостицький, Куренівка (частково), Виноградар; Шевченківський район – Нивки, Дехтярі, Сирець, Волейків.

Для питного водопостачання організована робота автоцистерн. Уточнити адреси їхнього розміщення можна за телефоном міського Контакт-центру 15-51, або в аварійній службі «Київводоканалу» за телефонами 15-81, (044) 200-73-01 або на сторінці «Київводоканалу» у соціальній мережі Facebook. Крім того, на вказаних житлових масивах функціонують 32 бюветні комплекси.

Для побутових і технічних потреб мешканці зможуть цілодобово набрати воду в кранах для поливання.

Ремонтні роботи на Головному каналізаційному колекторі здійснюються у зсувонебезпечному місці, тож доступ до ділянки, яку ремонтують, обмежений. Зазначені роботи можна проводити лише за умови зменшення обсягів стічних вод і навантаження на каналізаційну мережу, підкреслюється в повідомленні.