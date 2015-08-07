У Кличка є шанси притягнути корумпованих чиновників до кримінальної відповідальності - експерт

Таку думку висловив виконавчий директор АП «POLITCONSULTANT.org» Микола Волгов після опублікування даних про фінансові порушення в КМДА.

«Думаю, що виявлені 578 млн. грн. – тільки початок. Якщо взятий Віталієм Кличком темп з аудиту та контроль дій в цьому питанні правоохоронців збережеться, то всі 47 відкритих кримінальних виробництв дійдуть до суду. Тобто, у Кличка зараз є хороші шанси домогтися притягнення чиновників до кримінальної відповідальності за корупцію, тим самим довести, що боротьба з розтратою бюджету і хабарами не порожні слова на публіку», - зазначив експерт.

Микола Волгов підкреслив, що відкритість даних фінансового аудиту, так і в цілому всіх звітів і статистичної інформації щодо КМДА і комунальних підприємств, підвищує рівень оцінки ефективності управління Києвом чинним мером як з боку міжнародних партнерів столиці, так і самих киян.

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«У нинішній ситуації, Київ, скільки б не заробляв сам, і скільки б не отримував з держбюджету, потребує більших інвестицій. Кличко розуміє: останнє цілком залежить від гарантій, що вкладені гроші принесуть користь місту і, власне кажучи, прибуток інвестору, а не осядуть в чиїхось кишенях», - сказав політтехнолог.

Також експерт висловив думку, що якщо столична влада і правоохоронці будуть діяти ще активніше в питаннях виявлення фактів корупції і покарання винних, то ефект від ініціатив Кличка з розвитку міста буде більш відчутним.