Учасників АТО запросили на керівні посади в Київську обласну міліцію
15:29, 07 серпня 2015Київ
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Начальник Київської обласної міліції Вадим Троян запросив керівників підрозділів-учасників АТО на керівні посади в обласну міліцію.
Начальник Київської обласної міліції запросив на керівні посади учасників АТО / УНІАН
Про це він заявив на церемонії нагородження керівників міліцейських підрозділів-учасників АТО урядовими, державними та відомчими нагородами, передає кореспондент УНІАН.
“Запрошую всіх вас до себе начальниками районних відділів, заступниками начальників. Запрошую вас повністю міняти ту структуру. Приходьте і працюйте”, - сказав Троян.
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Також він додав, що у Київській області зараз створюється полк правоохоронців із 4-х добровольчих батальйонів.
“Це єдиний добровольчий полк, який буде контролювати, очищати Київську область і охороняти людей”.
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