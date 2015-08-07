Учасників АТО запросили на керівні посади в Київську обласну міліцію

Про це він заявив на церемонії нагородження керівників міліцейських підрозділів-учасників АТО урядовими, державними та відомчими нагородами, передає кореспондент УНІАН.

“Запрошую всіх вас до себе начальниками районних відділів, заступниками начальників. Запрошую вас повністю міняти ту структуру. Приходьте і працюйте”, - сказав Троян.

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Також він додав, що у Київській області зараз створюється полк правоохоронців із 4-х добровольчих батальйонів.

“Це єдиний добровольчий полк, який буде контролювати, очищати Київську область і охороняти людей”.