Кличко вимагає від правоохоронців активної участі у боротьбі з незаконними будівництвами

Мер наголосив, що без спільної скоординованої роботи з правоохоронними органами міській владі самотужки складно навести лад у Києві. «Ключова вимога, яка була і залишається у суспільстві – наведення ладу, законності та встановлення справедливості. Відновлення довіри суспільства відбувається не через красиві цифри та презентації, а через ефективну роботу та покарання злочинців», – сказав Віталій Кличко.

Міський голова нагадав, що починаючи з минулої осені столична влада передала до правоохоронних органів результати внутрішніх аудитів, які виявили мільйонні втрати для міського бюджету, проте досі немає результатів розслідувань. «Матеріали за 90 справами передані до правоохоронних органів, 68 із них знаходяться, як нам говорять, на контролі. Але це ще нічого не означає. Хто покараний? Це питання цікавить усіх. Це дуже болюче питання, на яке має бути відповідь максимально швидко», – підкреслив голова КМДА.

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Віталій Кличко також наголосив на тому, що розраховує на більш активну реакцію правоохоронців на незаконні будівництва у столиці. «У нас є 149 об’єктів із виявленими порушеннями. Ліквідували на сьогодні тільки 6. Велика кількість забудов не має будь-яких дозвільних документів, проте тисячі киян уже купили там квартири. Афера «Еліта-центру» може здатися «дитячим садком», якщо лопне ця «мильна бульбашка». Ми неодноразово зверталися до правоохоронних органів, проте ви не реагуєте», – зазначив мер.

За словами Віталія Кличка, правоохоронці також не реагують на порушення з боку підприємців, які самовільно встановлюють МАФи. «Насправді, боротьба з незаконно розміщеними МАФами та стихійною торгівлею – обов’язок і правоохоронців теж. Але, насправді, коли комунальникам погрожують розправою, поруч стоять правоохоронці та не реагують і кажуть одне: «Пишіть заяву». Ми сподіваємося на більш ефективну співпрацю у цьому напрямку», – зауважив Київський міський голова.