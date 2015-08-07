"Житній ринок" у Києві майже на 300 тисяч гривень збільшив свій прибуток

Це на 275 тис. грн більше, порівняно з відповідними показниками в січні-червні 2014 року. Чистий дохід «Житнього ринку» за цей період склав 6 млн 424 тис. грн.

Завдяки такому фінансовому результату комунальному підприємству вдалося зменшити свої збитки в півтора рази – зі 748 тис. грн за 6 місяців 2014 року до 472 тис. грн за аналогічний період поточного року.

«Упродовж багатьох попередніх років ринок занепадав. Я не хочу говорити про причини – важливо те, що зараз ми намітили конкретні плани щодо його розвитку і почали втілювати їх у життя. Передусім, позбавилися від усіх «сірих» схем. І це одразу ж дозволило поліпшити показники», – зазначила директор КП «Житній ринок» Інна Братікова».

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Нагадаємо, у січні 2015 року Київський міський голова Віталій Кличко призначив директором комунального підприємства «Житній ринок» Інну Братікову. Перед новим керівником було поставлено завдання забезпечити стабільно ефективну роботу підприємства та повноту відрахувань платежів до бюджету.

Як неодноразово заявляв мер Віталій Кличко, київська влада зосереджена на соціальному захисті інтересів мешканців міста. Усі кошти, що надходять від бюджетоутворюючих підприємств, спрямовуються на проекти, яких нагально потребує столиця. Наприклад, 2015 року бюджетним коштом у Києві побудують 2 нових дитсадки і 2 школи. Якщо надходження до бюджету від комунальних підприємств і надалі зростатимуть, – місто отримає змогу будувати ще більше дитячих навчальних закладів. Те саме стосується реконструкції медзакладів, ремонту доріг та інших інфраструктурних об’єктів.

Крок за кроком, у тому числі, вдосконалюючи підхід до управління підприємствами, які забезпечують життєдіяльність міста, Київ досягне європейського рівня розвитку.