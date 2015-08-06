У Києві вперше покажуть автографи Мерлін Монро та Елвіса Преслі (фото)

«Ми організували фестиваль, щоб познайомити українців зі Сполученими Штатами, а будь-яка країна ― це не лише історія, культура і кухня, а в першу чергу її громадяни. США подарували світові багатьох талановитих персонажів у найрізноманітніших сферах від спорту до політики, і ця виставка ― реальний спосіб доторкнутися до їх особистості», ― говорить організатор Катерина Старунська.

Експонати зібрані у приватній колекції Олександра Крилова. Олександр ― єдиний в Україні власник раритетів такого рівня, а його колекція нараховує понад 500 об’єктів. Знаменно, що свою колекцію Крилов почав збирати саме у США.

«Захопився я цим випадково ― коли працював бізнес-менеджером одного з гравців баскетбольного клубу «Лос-Анджелес Лейкерс». Друзі почали просити взяти для них автографи гравців. Виявляється, ці підписи коштували сотні доларів, а одного разу товариш запропонував мені дві тисячі доларів за кросівки Кобі Брайанта з його автографом. Я став вивчати це питання глибше, вступив у спільноту дилерів автографів, пройшов курси, на яких нас навчали, як і де правильно брати автографи, як відрізнити підробку від справжнього підпису, з ким треба працювати. У США дуже серйозно поставлена ця індустрія», ― розповідає колекціонер.

Автографи знаменитостей ― не лише хобі, але й бізнес. Такі раритети купують в якості оригінальних подарунків, сувенірів, і, звичайно ж, у домашні колекції. Завершить виставку аукціон, тож можна буде не лише помилуватися, а й стати власником одного з експонатів.

Крім виставки автографів, на фестивалі #USAinUA гостей чекає фудкорт з автентичною американською кухнею від кращих ресторанів Києва, виступи музичних і танцювальних колективів, байк-шоу, виставка американських автомобілів і конкурс двійників Елвіса Преслі.

Вхід на подію для дорослих 50 гривень (оплата на місці). Відвідування для дітей – безкоштовне.

Детальніше про фестиваль на Столичному шосе 103 можна дізнатися на офіційній сторінці.