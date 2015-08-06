У Києві мешканцям 12 масивів майже на добу відключать воду

У зв’язку з проведенням термінових ремонтних робіт на головному каналізаційному колекторі з 22.30 6 серпня до 18.00 7 серпня у мешканців багатоповерхових будинків окремих житлових масивів Оболонського, Подільського та Шевченківського районів буде тимчасово обмежене водопостачання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, це мікрорайони:

в Оболонському районі – Мінський, Оболонь, Пріорка, Куренівка (частково), ;

Подільському районі – Рибальський острів, селище Шевченка, Вітряні гори, Мостицький, Куренівка (частково), Виноградар;

Шевченківському районі – Нивки, Сирець (у районі вулиці Дегтярівської).

"Такі вимушені заходи необхідні для зменшення обсягів стічних вод і, відповідно, навантаження на каналізаційну мережу, що дозволить виконати ремонтні роботи", - пояснюють в КМДА.

Для питного водопостачання, крім роботи бюветних комплексів, буде організована цілодобова робота автоцистерн. Уточнити адреси їхнього розміщення можна за телефонами міського Контакт-центру 15-51, або в аварійній службі "Київводоканалу" – 15-81 або (044) 200-73-01.

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Для побутових і технічних потреб мешканці зможуть цілодобово набрати воду в кранах для поливання двору будинку, зазначається в повідомленні.