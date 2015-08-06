Кияни разом із владою формуватимуть перелік об'єктів для ремонту

"Відсьогодні працює карта ремонтних робіт в столиці, де кожен киянин може побачити адреси, перелік робіт, які виконуються і терміни виконання. Люди звертаються з проблемами, які потрібно вирішити, ми обробляємо цю інформацію і складаємо список об'єктів для подальшого ремонту, - підкреслив Кличко. - На сьогодні у місті тривають ремонтні роботи на 2000 об'єктах. Зокрема, облаштовуємо 200 спортивних і дитячих майданчиків у всіх районах Києва", - зазначив Віталій Кличко.

Карта відображає усі об’єкти столиці, де проводять ремонтні роботи за міською та районними програмами: електрощитові та електромережі, ліфти, покрівлі, сходові клітини, фасади, покрівлі, асфальтування дворів, ігрові та спортивні майданчики.

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Мер зазначив, що попри складну фінансову ситуацію місто знайшло можливість вперше за багато років профінансувати масштабні ремонтні роботи в житлових будинках та дворах. З міського бюджету цього року на це виділили близько 200 млн грн.

Кличко продемонстрував, як працює інтерактивна карта. І відзначив, що кожен киянин, який вважає, що в його будинку повинні відбутися ремонтні роботи, може звернутися до громадської приймальні мера або за номером 1551. "Ми вже формуємо карту першочергових робіт на 2016 рік на основі звернень киян", - підкреслив Віталій Кличко.

Завантажити карту можна за посиланням.